Actualidade

A bolsa de Lisboa segue hoje em terreno negativo, em linha com a tendência da principais congéneres europeias, com a Galp a perder perto de 4% e a penalizar as negociações.

Pelas 09:00, o principal índice da bolsa de Lisboa seguia a recuar 1,78% para 4.924,61 pontos, com 15 ações em baixa, duas em alta e uma inalterada.

A Galp e a Altri eram as empresas que mais desciam, com desvalorizações de 3,71% e 3,52% para 13,49 euros e 5,49 euros, respetivamente.