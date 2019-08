Actualidade

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) declarou hoje o "desaparecimento" do tratado de desarmamento nuclear (INF), que visava prevenir corrida ao armamento, afirmando que a "Rússia é a única responsável" e prometendo resposta aos mísseis russos.

"A Rússia continua a violar o tratado INF, apesar de anos de envolvimento dos Estados Unidos e dos aliados, incluindo a oportunidade final dada para, em seis meses, cumprirem as suas obrigações" previstas no acordo, refere o Conselho do Atlântico Norte em comunicado de imprensa divulgado em Bruxelas, cidade que acolhe a sede da NATO.

Para a organização, "a Rússia é a única responsável pelo desaparecimento do tratado" por não ter destruído o novo sistema de mísseis.