A Supertaça Europeia de futebol, a disputar em 14 de agosto entre Liverpool e Chelsea, na Turquia, será dirigida, pela primeira vez, por uma mulher, a árbitra francesa Stéphanie Frappart, anunciou hoje a UEFA.

De acordo com a informação da UEFA, que com a nomeação de Stéphanie Frappart, de 35 anos, refere estar a "inovar" e trilhar "rumos novos", esta é a primeira vez que uma árbitra dirige um grande evento do futebol europeu masculino.

Em julho, a francesa dirigiu a final do Mundial feminino, entre os Estados Unidos e a Holanda (2-0), em Lyon, França, e, em 2017, foi a juiz do jogo das meias-finais do Europeu feminino entre a anfitriã Holanda e a Inglaterra (3-0).