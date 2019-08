Actualidade

A Comissão Europeia não tem um papel a desempenhar no processo de escolha de um candidato europeu para a liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), recordou hoje a porta-voz do executivo comunitário.

"As consultas e a votação estão em curso. A Comissão não tem um papel a desempenhar neste processo. Evidentemente, apoiamos um candidato europeu que possa contribuir para a estabilidade do sistema financeiro internacional", declarou Mina Andreeva na conferência de imprensa diária do executivo comunitário em Bruxelas.

A porta-voz lembrou que aquele organismo é "um pilar para o sistema" e sublinhou que Bruxelas acredita que há "um número de candidatos europeus muito qualificados que podem garantir a contribuição do FMI para a estabilidade da economia internacional".