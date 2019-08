Actualidade

A organização Human Rigths Watch (HRW) classificou hoje como "um erro grosseiro de justiça" a condenação, em maio, de 112 acusados na Guiné Equatorial, denunciando várias violações do processo e confissões extraídas sob tortura.

Na véspera do 40.º aniversário da tomada do poder do atual Presidente, Teodoro Obiang, a organização divulgou um vídeo sobre o julgamento com testemunhos de observadores enviados pelo Centro de Direitos Humanos da Associação Norte-Americana de Advogados (American Bar Association) para assistir ao julgamento, no âmbito do projeto TrialWatch, da Fundação Clooney para a Justiça.

O relatório preliminar, elaborado com base nas notas dos observadores, descreve um conjunto de abusos, incluindo confissões coercivas e violações do direito a um julgamento justo.