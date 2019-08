Actualidade

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) rejeitou hoje o desenvolvimento de mais mísseis como resposta ao fim do tratado de desarmamento nuclear, afastando a hipótese de uma corrida ao armamento.

"Não vamos responder [ao fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio - INF] nos mesmos moldes usados pela Rússia. Não queremos uma nova corrida ao armamento e não temos qualquer intenção de desenvolver novos mísseis terrestres na Europa", garantiu o líder da NATO, Jens Stoltenberg.

Falando em conferência de imprensa na sede da organização, em Bruxelas, sobre o fim do INF, o responsável assegurou que "a resposta da NATO será ponderada e acautelará os riscos significativos inerentes ao sistema de mísseis russo 9M729".