Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje que a obra musical de José Afonso pode ser classificada como Património Material Móvel, mas, para que tal aconteça "é preciso ter acesso às 'masters' e ao seu conteúdo".

Graça Fonseca falava numa audição, que se iniciou pelas 12:00 no Ministério da Cultura, em Lisboa, com Francisco Fanhais e Manuel Freire, da Associação José Afonso (AJA), que lhe entregaram a petição com mais de 11 mil assinaturas para apelar à salvaguarda e reedição da obra do cantautor português.

Graça Fonseca esclareceu que a classificação é uma das formas de proteger a obra, mas não a única, acrescentando que há uma dificuldade em iniciar esse processo de classificação.