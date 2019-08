Actualidade

A produção de vinho deverá subir cerca de 10%, em comparação com a campanha passada, para 6,7 milhões de hectolitros, mais 4% face à média das últimas cinco campanhas, segundo as estimativas do Instituto da Vinha e do Vinho.

"Estima-se que a produção de vinho na campanha 2019/2020 atinja um volume de 6,7 milhões de hectolitros, o que se traduz num aumento de 10% relativamente à campanha 2018/2019", um acréscimo que é sustentado "pela maioria das regiões vitivinícolas", excluindo as regiões do Tejo e de Lisboa.

"No geral, as uvas apresentam-se num bom estado fitossanitário sem registo de doenças ou pragas que causassem prejuízos significativos, consequência das condições climatéricas favoráveis verificadas até esta data", explicou o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV).