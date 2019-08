Actualidade

Um sismo de magnitude 6,8 sacudiu o mar no estreito que separa as ilhas indonésias de Java e Sumatra, as mais populosas do arquipélago, e as autoridades da Indonésia alertaram para um possível tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista atividades sísmicas em todo o mundo, localizou o epicentro do terramoto a cerca de 90 quilómetros a sudoeste da província de Banten, em Java, e a 42 quilómetros de profundidade.

O serviço sismológico indonésio, BMKG, por sua vez, registou a magnitude do terremoto em 7,4, desconhecendo-se até ao momento se há feridos ou mortes.