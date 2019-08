Actualidade

A receita bruta dos jogos e apostas 'online' no segundo trimestre foi de 48,3 milhões de euros, o valor mais alto desde o primeiro trimestre de 2017, subindo 29,5% em relação ao mesmo período de 2018.

De acordo com o relatório da Atividade do Jogo Online em Portugal para o segundo trimestre de 2019, divulgado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), organismo pertencente ao Turismo de Portugal, o valor total do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) foi, no período em análise, de 21 milhões de euros, correspondendo a mais cerca de quatro milhões de euros (23,9%) ao apurado para igual período de 2018.

Quanto à receita bruta, no segundo trimestre deste ano, as entidades exploradoras de jogos de fortuna ou azar registaram 25,3 milhões de euros, aumentando 8,5 milhões de euros em termos homólogos.