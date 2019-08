Actualidade

A Alemanha vai apoiar com projetos sociais os guerrilheiros da Renamo, desmobilizados no quadro do acordo de cessação de hostilidades, para sua reintegração social e evitar células de insurgência, disse à Lusa o embaixador.

Detlev Wolter disse que alguns projetos de cooperação em Moçambique vão ser redirecionados e centrar-se na inserção social dos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no âmbito do processo de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração social (DDR), como forma de assegurar o seu regresso à vida civil.

"Nós temos os nossos projetos de cooperação focados na província de Sofala, e é onde estão concentrados muitos guerrilheiros da Renamo", disse Detlev Wolter.