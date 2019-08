Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida acentuada de 2,19% no índice PSI20, que ficou abaixo de 5.000 pontos, num dia em que as principais praças europeias registaram igualmente fortes perdas.

Com o PSI20 a encerrar em 4.903,80 pontos, 15 das 18 cotadas que integram este índice ficaram em terreno negativo e três subiram.

A Mota-Engil liderou as descidas, ao cair 4,77% para 1,74 euros e a Galp desceu 4,03% para 13,45 euros.