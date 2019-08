Actualidade

O Novo Banco fechou o primeiro semestre com menos 103 trabalhadores do que no final de 2018, segundo a informação hoje divulgada nas contas semestrais.

"Os custos com pessoal totalizaram 133,4 milhões de euros (-0,3% em termos homólogos), para o que contribuiu a redução, face a 31 de dezembro de 2018, de 103 colaboradores", refere o Novo Banco em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No final de junho, o banco nascido na resolução do BES tinha 4.993 funcionários.