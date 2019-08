Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki, saudou hoje o acordo "histórico" assinado na quinta-feira entre o Governo moçambicano e a Renamo, pedindo esforços redobrados para uma paz "duradoura e sustentável" no país.

"O presidente da Comissão da União Africana saúda a assinatura do acordo de paz [...] para acabar com as hostilidades armadas entre as forças do Governo e o braço armado da Renamo como um marco histórico no caminho para o silenciamento das armas em Moçambique", adiantou Moussa Faki, num comunicado, assinado pela sua porta-voz, Ebba Kalondo.

O líder da UA apelou, por outro lado, às duas partes para que "mantenham o atual momento positivo e redobrem os esforços para a paz duradoura e sustentável, a reconciliação e a estabilidade no país".