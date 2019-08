Actualidade

A búlgara Kristalina Georgieva deverá ser a candidata europeia à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), depois de o holandês Jeroen Dijsselbloem ter reunido menos apoios dos Estados-membros da União Europeia e ter reconhecido a 'derrota'.

"Congratulo Kristalina Georgieva pelo resultado nas votações de hoje. Desejo-lhe o maior sucesso", escreveu o antigo presidente do Eurogrupo na sua conta na rede social Twitter, assumindo assim a derrota na disputa pela designação como candidato europeu à sucessão da francesa Christine Lagarde.

A aceitação da votação por parte do holandês deixa a antiga vice-presidente da Comissão Europeia muito perto de tornar-se na candidata europeia à liderança do FMI, uma designação que terá agora de ser confirmada pelos ministros das Finanças europeus, numa conferência telefónica agendada para as 21:00.