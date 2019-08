Actualidade

A búlgara Kristalina Georgieva é a candidata europeia à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), confirmou hoje o ministro das Finanças francês, responsável pela coordenação do processo de eleição do candidato da União Europeia (UE).

"Os Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre o candidato a ser o próximo diretor-geral do FMI", anunciou Bruno Le Maire, indicando que Kristalina Georgieva é agora a candidata dos países europeus.

