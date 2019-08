Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, no final de uma semana agitada, marcada pelo relançamento do conflito comercial com Pequim, por Donald Trump e pelas dúvidas sobre a política monetária da Reserva Federal (Fed).

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,37%, para os 26.485,01 pontos.

O tecnológico Nasdaq recuou 1,32%, para as 8.004,07 unidades, e o alargado S&P500 desvalorizou 0,73%, para as 2.932,05.