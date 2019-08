Actualidade

O realizador José Filipe Costa juntou, em "Prazer, camaradas!", que se estreia no Festival de Cinema de Locarno, na Suíça, que começa na quarta-feira, histórias vividas em cooperativas e aldeias portuguesas, no pós-25 de Abril de 1974.

No filme faz-se uma dramatização da memória, através de um conjunto de histórias passadas logo após o 25 de Abril, contadas por portugueses e estrangeiros que as viveram, ou que passaram por situações semelhantes, mas assumindo a idade que têm hoje.

"Mais do que fazer entrevistas a estas pessoas ou elas contarem as histórias como se estivessem no passado, a ideia era elas, tendo a idade que têm, começarem por dizer ao espectador que têm 20 e tal anos, que estão a viver novamente o 25 de Abril", explicou José Filipe Costa, em entrevista à agência Lusa.