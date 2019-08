Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) garantiu hoje o 16.º lugar da qualificação para o Grande Prémio da República Checa, no circuito de Brno, num dia em que, pela primeira vez, uma KTM conseguiu um lugar na primeira linha da grelha.

Oliveira teve de disputar logo a primeira fase da sessão, a Q1, registando 2.05,763 minutos como melhor tempo, que o deixou na sexta posição. No entanto, apenas os dois primeiros passavam à fase seguinte, a Q2, e a sorte coube ao francês Johan Zarco e ao espanhol Pol Espargaró, ambos em KTM da equipa oficial.

O piloto português não se deu muito bem com as condições mistas da pista, que tinha a maior parte do asfalto molhado, à exceção de algumas linhas da trajetória, já secas. Por isso, os pilotos saíram com pneus mistos.