Actualidade

A seleção portuguesa de basquetebol entrou hoje com uma derrota na terceira ronda de pré-qualificação para o Europeu de 2021, ao perder com a Suíça por 77-72, no primeiro jogo do Grupo H, em Friburgo.

Num embate que estava empatado ao intervalo (36-36), o conjunto das 'quinas' liderava no final do primeiro período (16-19) e após três (56-60), mas não foi capaz de manter o nível no último, em que sofreu um parcial de 21-12.

A formação lusa volta a jogar na quarta-feira, em Sines, frente à Islândia, num agrupamento, a três, em que só o vencedor segue para a fase de qualificação, na qual ficará no Grupo E, junto a Sérvia, Geórgia e Finlândia.