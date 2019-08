Incêndios

Cerca de 150 operacionais estão a combater o incêndio que deflagrou hoje no concelho do Sabugal, mas, pelas 22:00, apenas "a cabeça" do fogo estava ativa, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.

Segundo a mesma fonte, as chamas estão a consumir "com alguma intensidade" uma zona de mato e não existem casas em risco.

"O incêndio já teve duas frentes ativas, mas neste momento só a cabeça é que está ativa", acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.