O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o tiroteio de sábado em El Paso, no Texas, que provocou pelo menos 20 mortos, sublinhando que "não só foi trágico", como também "um ato de cobardia".

"O tiroteio de hoje (sábado) em El Paso, Texas, não só foi trágico como foi um ato de cobardia. Partilho com todos neste país a condenação deste odioso ato", reagiu Donald Trump, após o primeiro balanço oficial, na rede social Twitter.

O tiroteio num supermercado Walmart, no sul de El Paso, cidade fronteiriça com o México, deixou no sábado pelo menos 20 mortos e 26 feridos, segundo o governador Greg Abbott, que lamentou um dos "dias mais mortíferos da história do Texas".