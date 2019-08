Actualidade

Portugal conquistou, no sábado, em Cardiff, no País de Gales, o quarto lugar no campeonato mundial de futebol de rua, do qual o México saiu vencedor.

Depois de um empate a sete bolas no tempo regulamentar, a Rússia acabou por derrotar a seleção nacional nas grandes penalidades, anunciou a associação Cais, embaixadora do futebol de rua em Portugal.

Apesar de não ter alcançado o pódio, Portugal voltou a ver reconhecido o trabalho a nível individual, com a eleição de Ricardo Fernandes como "melhor guarda-redes" da edição de 2019, indicou a mesma associação.