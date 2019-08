Brexit

A estratégia do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, para um 'Brexit' "em quaisquer circunstâncias" a 31 de outubro complicou-se após a derrota eleitoral do partido Conservador em Brecon and Radnorshire, reduzindo a maioria parlamentar a apenas um deputado.

A eleição de Jane Dodds reforçou o grupo parlamentar dos Liberais Democratas e também a oposição, que atualmente soma 319 lugares, contra 320 do partido Conservador e dos aliados do Partido Democrata Unionista (DUP).

O que mantém Boris Johnson no poder é o apoio dos 10 parlamentares do partido norte-irlandês, que firmou um acordo com o partido Conservador após as eleições legislativas de 2017, então liderado por Theresa May.