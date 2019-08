Actualidade

O vocalista dos You Can't Win Charlie Brown, Afonso Cabral, apresenta, pela primeira vez ao vivo, na sexta-feira, no festival Bons Sons, "Morada", álbum de estreia a solo que é a concretização de uma vontade com muitos anos.

A vontade de Afonso Cabral ter um projeto a solo já exista antes da formação dos You Can't Win Charlie Brown, que começaram há dez anos "a partir de várias ideias de várias pessoas que queriam fazer projetos a solo", mas como "tinham bastantes ideias em comum, então decidiram juntar-se", partilhou o músico em declarações à Lusa.

A vontade foi sendo adiada, já que nas experiências que foi fazendo ao longo dos anos, nunca percebeu "que disco é que queria fazer, o que é que queria fazer, com que nome, que tipo de música, em que língua".