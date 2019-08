Incêndios

O incêndio que deflagrou ao final da tarde no concelho de Alfândega da Fé, no distrito de Bragança, já se encontra dominado, segundo a Proteção Civil.

De acordo com as informações disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, cerca das 22:45 o fogo já estava "dominado", mas continuavam no local 124 operacionais, apoiados por 39 veículos.

O fogo deflagrou cerca das 17:40 na localidade de Pombal, na freguesia de Vilarelhos, e chegou a ter duas frentes ativas.