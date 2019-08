Actualidade

Pelo menos 17 pessoas morreram e 32 ficaram feridas devido a uma explosão à frente de um hospital oncológico no Cairo, Egito, informaram as autoridades.

A ministra da Saúde, Hala Zaid, avançou o número ao canal CBC Extra da televisão egípcia.

A explosão ocorreu quando um veículo embateu na estrutura do Instituto Nacional do Cancro, causando um incêndio que afetou parte do hospital, segundo a agência estatal MENA.