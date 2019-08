Incêndios

Mais de uma dezena de concelhos dos distritos de Viseu, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria e Faro estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os municipios de Tabuaço (Viseu), de Abrantes, Sardoal, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), de Nisa e Gavião (Portalegre), de Vila de Rei (Castelo Branco), de Alvaiázere (Leiria), e de Tavira, Castro Marim e Alcoutim (Faro) são aqueles que apresentam durante o dia de hoje maior risco de incêndio.

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado dezenas de concelhos pertencentes aos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Faro, e em risco elevado dezenas de outros do interior centro e norte do país e toda a região do Alentejo.