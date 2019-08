Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em baixa, com o principal índice (PSI20) a perder 0,66% para em 4.871,22 pontos, depois de ter fechado na sexta-feira em terreno negativo.

Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida acentuada de 2,19% no índice PSI20, que ficou em 4.903,80 pontos, num dia em que as principais praças europeias registaram igualmente fortes perdas.

