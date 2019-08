Actualidade

(CORREÇÃO) Redação, 05 ago 2019 (Lusa) - O Governo autorizou a contratação de mais de 1.400 profissionais para os hospitais, repondo a capacidade de resposta que tinha sido afetada com a passagem às 35 horas, segundo o secretário de Estado da Saúde.

Com a autorização para a contração de 1.424 profissionais para a generalidade dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), "fica definitivamente reposta a capacidade que tinha sido afetada com a passagem para as 35 horas", disse à agência Lusa o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos.