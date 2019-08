Actualidade

O diretor geral do Sporting para as modalidades, Miguel Albuquerque, afirmou hoje ter sido "cobardemente agredido" por adeptos do Benfica, após a final da Supertaça de futebol, na qual os 'leões' foram goleados por 5-0 pelos campeões nacionais.

"No final do jogo da Supertaça de futebol, no Estádio do Algarve e quando me dirigia para o meu carro, fui cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica devidamente identificados com camisola desse clube, que ao me reconhecerem avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés", escreveu Miguel Albuquerque, na sua página pessoal na rede Facebook.

O dirigente leonino classifica a alegada agressão como "um ato cobarde de gente sem escrúpulos" e agradece todas as mensagens de apoio e preocupação que recebeu.