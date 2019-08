Actualidade

O Governo cabo-verdiano prevê que o novo Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado de Cabo Verde esteja operacional em 2020 e que em cinco anos atinja um capital social superior a 500 milhões de dólares (450 milhões de euros).

O fundo, cuja projeto de lei que o cria foi promulgado pelo Presidente da República na sexta-feira e ao qual a Lusa teve hoje acesso, será constituído com um capital social inicial de 100 milhões de euros, que servirá de garantia à emissão de dívida por parte de empresas cabo-verdianas.

No projeto de lei agora promulgado, o Governo explica a criação deste fundo com a necessidade de instituir "soluções estruturais para garantir às empresas o acesso ao financiamento para os seus esforços de investimento", e recorda que "tradicionalmente, para financiar os projetos mais intensivos em capital, as empresas cabo-verdianas socorreram-se do mercado financeiro externo".