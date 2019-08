Actualidade

O filme português "Onde o verão vai (Episódios da juventude)", de David Pinheiro Vicente, vai ser exibido no Festival Internacional de Cinema de Santiago, no Chile, no âmbito de uma programação feita pela Berlinale.

Em comunicado, o festival de cinema de Berlim lembrou que tem apresentado programas de filmes "especialmente curados" pelo mundo fora, tornando as atividades da Berlinale "visíveis durante todo o ano".

O festival de Santiago, que se realiza entre 18 e 25 de agosto, recebe assim um programa "em foco" de curtas-metragens provenientes da Berlinale, num país que vai estar em destaque no Mercado Europeu de Cinema do evento alemão, em 2020.