Actualidade

O FC Porto oficializou hoje a contratação do futebolista internacional colombiano Mateus Uribe, que alinhava no América, do México, e que assinou um contrato válido por quatro temporadas.

Na sua página oficial na internet, os 'dragões' referem que o médio internacional colombiano, de 28 anos, cuja saída do clube mexicano foi anunciada no domingo, "vai ser o número 16 do FC Porto".

"Estou muito contente de chegar ao FC Porto, muito agradecido por esta oportunidade e espero estar à altura do que representa este grande clube", refere o jogador num vídeo divulgado pelo clube.