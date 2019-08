LC

O guarda-redes argentino Agustín Marchesín integrou hoje a lista de convocados do FC Porto para a visita ao Krasnodar, na quarta-feira, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol.

O antigo guarda-redes do América foi oficializado no sábado como jogador dos 'dragões' e já é opção para o treinador Sérgo Conceição, que leva para a Rússia uma comitiva com 23 jogadores.

Além de Marchesín, estão na lista de convocados os reforços Saravia, Luis Díaz, Nakajima e Zé Luís, assim como os jovens Tomás Esteves, Romário Baró e Fábio Silva.