Actualidade

O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, vai encerrar, a partir de terça-feira, devido ao começo da primeira de duas fases das obras de recuperação e manutenção, anunciou hoje a instituição.

"As obras vão ser efetuadas em duas fases. Nesta primeira intervenção ficará encerrada a galeria Soares dos Reis e parte da galeria de pintura (1.º andar). O restante museu continuará aberto ao público e o valor do bilhete normal será reduzido para três euros durante este período de obras", acrescentou o museu, em comunicado.

A programação do ciclo "Quintas à noite no museu" vai contar, este ano, com duas sessões de cinema, realizando-se a última já no dia 08, mantendo-se as visitas guiadas às 18:00 e 21:00, exceto no feriado de dia 15 deste mês.