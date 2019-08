Actualidade

A sustentabilidade é o mote do festival Fuso - Anual de Videoarte Internacional de Lisboa, que se realiza entre 27 de agosto e 01 de setembro, com entrada gratuita, em seis espaços culturais da capital portuguesa.

De acordo com a organização, esta 11.ª edição do FUSO - Anual de Videoarte Internacional de Lisboa dedica um dos seus programas a uma 'Open Call' aberta a artistas portugueses e artistas a residir em Portugal.

Para esta edição da 'Open Call' foram recebidos 147 vídeos e selecionados 14 por Jean-François Chougnet, diretor artístico do Fuso, e os trabalhos vão ser apresentados no dia 29 de agosto, às 22:00, na Praça do Carvão do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).