Actualidade

O investigador britânico Alex Vines considera que o sucesso do acordo de paz em Moçambique entre o Governo da Frelimo e a Renamo, principal partido da oposição, vai depender de boa vontade, concessões e a abertura a uma política nacional mais inclusiva.

Num estudo publicado hoje, o investigador defende que as eleições gerais de 15 de outubro vão ser um teste a este acordo feito entre o que considera serem as "elites", representadas pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, que assinaram um acordo de cessação das hostilidades na Gorongosa, província de Sofala, centro do país, na passada quinta-feira.

Na terça-feira, vão assinar um acordo geral de paz final, que será depois submetido como proposta de lei ao parlamento.