A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) manifestou hoje, em comunicado, "preocupação pela perturbação" à assistência em estrada a veículos e pessoas durante a possível greve dos motoristas de mercadorias e matérias perigosas, anunciada para 12 de agosto.

De acordo com o comunicado da APS, a preocupação dos seguradores está relacionada com a "perturbação" que a greve pode causar na atividade "no que respeita à prestação de assistência a veículos e a pessoas, nomeadamente em caso de acidente ou avaria, devido à falta de combustível dos veículos rebocadores e dos veículos de transporte de pessoas que necessitam de assistência".

No mesmo comunicado, a APS informa que vai solicitar ao Governo "que confira aos veículos de reboques/pronto-socorro o estatuto de veículos prioritários no acesso ao combustível durante aquele período", caso a greve avance.