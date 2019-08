Actualidade

O ministro dos Recursos Naturais da Guiné-Bissau, Issufo Baldé afirmou hoje estar esperançado de que dentro de alguns meses o país conhecerá "notícias agradáveis" na área da prospeção do petróleo, com a entrada no processo de um grupo chinês.

Issufo Baldé, que também tutela a pasta da Energia, deu estas indicações hoje ao dar posse ao novo diretor-geral da Petroguin (empresa nacional de pesquisa e exploração petrolífera), Seco Cassamá, até recentemente secretário de Estado do Ambiente e que substitui no cargo Augusto Manjur.

"A Petroguin é uma empresa muto importante para o desenvolvimento económico do nosso país", considerou o ministro dos Recursos Naturais e Energia.