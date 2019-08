Actualidade

A 23.ª edição do Festival Sudoeste, que arranca na quarta-feira, espera uma "enchente" de 160 mil festivaleiros, a maior desde 2011, na Herdade da Casa Branca, Zambujeira do Mar (Odemira), segundo a organização.

"Já não me lembrava de uma enchente destas desde 2011, que foi o ano do Eddie Vedder, e de facto ao dia de hoje já ultrapassámos as 32 mil pessoas por dia nas bilheteiras do festival, o que permite estabelecer como meta as 40 mil pessoas por dia", disse hoje o promotor, Luís Montez, em declarações à agência Lusa.

Para a "enchente" de público que é esperada em Odemira, no distrito de Beja, até sábado, a organização apostou num cartaz musical "fortíssimo", dirigido a diferentes públicos, com destaque para Anitta, na abertura do festival (quarta-feira), Post Malone, na quinta-feira, e Joss Stone e Timmy Trumpet, no sábado.