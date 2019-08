Actualidade

A Orquestra Clássica do Sul (OCS) promove, este mês, um ciclo de concertos ao ar livre, no Algarve e no Alentejo, com apresentações em locais como praias e jardins, a que junta uma atuação com Mariza, anunciou hoje em comunicado.

A OCS adianta que a parceria com a fadista Mariza "é a grande novidade" da programação de verão, estando previsto um concerto conjunto no dia 24 de agosto, na Fatacil, em Lagoa.

O areal da Praia de Altura, no concelho de Castro Marim, recebe o primeiro concerto do ciclo "Clássicos Light", na próxima sexta-feira, 09 de agosto, às 22:00. Com direção do maestro John Avery, será apresentado um programa com "conhecidos êxitos musicais da 7.ª arte", adequado ao ambiente descontraído das noites de Verão, como revelou fonte da OCS à agência Lusa.