Actualidade

A Coreia do Norte declarou hoje que as manobras militares dos EUA e Coreia do Sul são uma "violação flagrante" dos esforços de paz na península e revelam falta de "vontade política" para melhorar as relações.

Esta declaração de um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano foi divulgada pela agência noticiosa oficial da Coreia do Norte, a KCNA.

A afirmação surge depois de Pyongyang ter disparado hoje mais dois "projéteis não identificados", segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, citando o Estado-Maior Inter-armas da Coreia do Sul.