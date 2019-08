Actualidade

Hiroshima assinalou hoje o 74.º aniversário do bombardeamento atómico da cidade japonesa, com o autarca da cidade a renovar pedidos para a eliminação das armas nucleares.

O prefeito Kazumi Matsui manifestou, durante o discurso de paz, a preocupação sobre a ascensão da "política egocêntrica no mundo" e instou os líderes a trabalharem firmemente para alcançar um mundo sem armas atómicas.

Por outro lado, exigiu que o Governo do Japão represente as vontades dos sobreviventes do bombardeamento atómico e assine um tratado da ONU de proibição de armas nucleares.