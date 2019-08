Actualidade

A produção de cocaína na Colômbia aumentou 5,9% em 2018, em comparação com 2017, no principal país produtor dessa droga, anunciaram as Nações Unidas.

A capacidade de produção de cocaína aumentou, em um ano, de 1.058 para 1.120 toneladas, indicou a agência da ONU contra drogas e crime, no relatório anual apresentado em Bogotá, na segunda-feira.

Este aumento deve-se a vários fatores: uma grande parte às plantas de coca, matéria-prima da cocaína, que se encontram numa fase em que apresentam um melhor desempenho, e ao desenvolvimento de técnicas de cultivo, de acordo com o texto.