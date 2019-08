Sudoeste

O festival Sudoeste dá hoje início à 23.ª edição, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, com a receção ao campista, que vai contar com o norte-americano Ghastly, além dos portugueses Putzgrilla e Zinko.

Até sábado, o festival organizado pela Música no Coração vai receber nomes como Anitta, Steve Aoki, Kura, 6lack, Russ, Rita Ora, Joss Stone, para além do cabeça de cartaz Post Malone, que sobe ao palco na quinta-feira.

A partir de quarta-feira e até sábado, o festival vai ter um palco dedicado a novos talentos, com programação a cargo de Blaya, Jimmy P, Carolina Deslandes e Piruka.