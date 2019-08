Actualidade

O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Freire de Sousa, manifestou-se hoje "largamente a favor" das propostas do relatório da Comissão para a Descentralização que defende a criação de regiões administrativas em Portugal.

"De forma geral, subscrevo 90% do que a comissão divulgou. Sou largamente a favor. Acho que é um documento muito positivo, muito corajoso e vai ao encontro do que o momento atual do país precisa. Haja coragem política para não o ignorar e não dar ouvidos àqueles que virão contrapor relativamente àquilo que o documento implica em termos de mudança na organização e funcionamento do Estado português", afirmou Freire de Sousa, em declarações à Lusa.

O presidente da CCDR-N defende que "a regionalização é condição necessária" para alavancar o desenvolvimento do país "mas só é condição suficiente se existirem determinadas condições ao nível das competências, do financiamento e da eleição" das entidades regionais.