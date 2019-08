Actualidade

O jovem defesa português Gonçalo Cardoso assinou um contrato de cinco anos, com mais de opção, com o West Ham, anunciou hoje o clube da liga inglesa de futebol, sem revelar a verba paga ao Boavista.

Em comunicado no sítio oficial dos 'hammers', o clube define o defesa de 18 anos como um jogador "altamente cotado" e que era pretendido "por vários clubes de topo na Europa", enquanto o Boavista desejou "todo o sucesso profissional e pessoal" ao atleta.

"Estou empolgado e é um sonho que se tornou realidade. Sempre sonhei em vir jogar para Inglaterra e agora estou aqui neste grande e histórico clube, por isso estou muito feliz. Sou um jogador agressivo, um pouco diferente dentro do campo do que fora dele. Estou aqui para trabalhar e ajudar a equipa a atingir os objetivos", afirmou o jogador em declarações ao portal do clube.