O Governo português considerou hoje que a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação entre o Governo moçambicano e a Renamo, formalizada esta tarde em Maputo, é "um desenvolvimento fundamental" para a paz e prosperidade de Moçambique.

O Governo afirmou ter assistido "com grande satisfação" à assinatura do acordo, num comunicado divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português momentos após a assinatura do acordo pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana, maior partido da oposição), Ossufo Momade.

"Este acordo, fruto de um longo processo negocial, é um desenvolvimento fundamental na construção da paz e para a prosperidade de todo o povo moçambicano", lê-se na nota do Palácio das Necessidades.