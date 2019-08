Actualidade

O cartaz do 6.º Festival F propõe uma viagem "entre pop, rock e hip-hop", juntando em Faro, de 05 a 07 de setembro, artistas consagrados e promessas da música portuguesa atual, segundo a organização.

Ornatos Violeta, António Zambujo, Amor Electro, Carolina Deslandes e David Carreira são alguns dos principais nomes do cartaz, hoje divulgado, do "último grande festival de verão", como carateriza a Câmara Municipal de Faro, que promove o evento em conjunto com o Teatro das Figuras, a Ambifaro e a produtora Sons em Trânsito.

O principal destaque passará pela "última oportunidade" para assistir à reunião dos Ornatos Violeta, no âmbito do 20.º aniversário do seu mais conhecido álbum, "O Monstro Precisa de Amigos".